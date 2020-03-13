РИАМО - 13 мар. На территории парка усадьбы Кривякино глава городского округа Воскресенск Артур Болотников вместе с учащимися четвертого класса школы №4 установили 21 скворечник и синичник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Прекрасные дома для птиц сделал своими руками местный житель Николай Калмыков. Он с самого детства увлечен работой с деревом и с удовольствием делает кормушки и скворечники.

«Перед тем, как начать обустраивать птичьи дома на деревьях, глава округа провел с детьми урок природоведения, рассказав об особенностях и отличиях синичников от скворечников. Также Болотников показал, как и на какую высоту от земли их правильно вешать», – отмечается в материале.

Ребята узнали, что для скворечников летное отверстие должно быть пять сантиметров, а для синичек всего лишь – три. Это делается для того, чтобы обезопасить птенцов от ворон и белок, которые разоряют гнезда.

Парк усадьбы Кривякино планируется к открытию в июне этого года: работы по его реконструкции идут с опережением графика. С каждым днем все заметнее становится его преображение, а уж с наступлением настоящего тепла здесь не только будут звучать птичьи голоса, но и сам обновленный парк встретит свежей зеленью и чистыми прудами.