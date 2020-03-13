РИАМО - 13 мар. Советский художник-иллюстратор Михаил Беломлинский умер в 85-летнем возрасте, сообщает Газета.ru.

«Папа ушел с миром», — написала дочь Беломлинского Юлия в Facebook.

О причинах смерти Беломлинского дочь художника пока ничего не рассказала.

Беломлинский был наиболее известен по иллюстрациям, которые он создал к советскому изданию сказки Джона Роналда Руэла Толкина «Хоббит», которое было выпущено в 1976 году.

Главный персонаж Бильбо Бэггинс был похож на актера Евгения Леонова. Это сделал художник специально.

Также Беломлинский иллюстрировал произведения Джеральда Даррелла «Говорящий сверток», «Дон Кихот», Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» и так далее.