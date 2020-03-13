РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Полицейские подмосковной Балашихи задержали 39-летнего жителя Тамбовской области по подозрению в краже из квартиры 145 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры неизвестные похитили денежные средства в размере 145 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 39-летний уроженец Тамбовской области по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.