РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Более 200 пенсионеров из 10 городских округов Подмосковья продемонстрировали свои таланты на творческом конкурсе «Минута славы», который провели в Доме культуры «Саввино» Балашихи для участников программы «Активное долголетие», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Губернаторская программа «Активное долголетие» разработана министерством социального развития Московской области и реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Люди старшего возраста могут посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучение, участвовать в волонтерских проектах и ездить на экскурсии.

«Это не «Минута славы», это просто слава! Слава тем, кто находит в себе силы выйти на сцену и показать, на что они способны. Может, это было мечтой всей жизни, но смелости не хватало, а когда мы достигаем возраста активного долголетия, смелость есть, здоровья хватает, чтобы выйти на сцену и показать, на что мы способны», - сказала депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова.

Она добавила, что в рамках программы более 200 участников из 10 городских округов региона выступили с музыкальными и хореографическими номерами, а также приняли участие в мастер-классе по изготовлению сувениров «Атласная брошь».

Участник конкурса из Балашихи Александр Якшин рассказал, что он исполнил попурри русских песен.

«Русские народные песни - это наши истоки. Относился к выступлению спокойно, как будто именно на сцене проходила моя репетиция. А самым главным было подарить всем хорошее настроение», - подчеркнул Якшин.

Всего на сцене было показано более 20 творческих номеров. Выступления конкурсантов оценивали члены жюри, которые по итогам мероприятия наградили победителей «Минуты славы» грамотами.