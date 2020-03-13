РИАМО - 13 мар. Фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Невское городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В церемонии приняли участие глава городского округа Артур Болотников, его первый заместитель Владислав Сатинаев, депутат Мособлдумы Алексей Мазуров и главный врач ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница» Юрий Райхман.

«Пункт отвечает всем современным требованиям, он укомплектован необходимыми инструментами и техникой. Для приема населения оборудованы процедурный кабинет, санитарная комната, кабинет приема пациентов. В ФАП предусмотрена жилая часть для медицинского работника с семьей», – говорится в сообщении.

Фельдшерско-акушерские пункты всегда были важными социально значимыми объектами для небольших сел и деревень. Не потеряли они своей значимости и сегодня. ФАП будет обслуживать более 300 человек, в том числе для 35 детей.

В пункте будет доступна первичная медицинская помощь. Фельдшер будет осуществлять запись к узким специалистам и выдавать направление на обследование, оформлять заявки на передвижной флюорограф и на участие жителей старшего поколения в программе «Активное долголетие».