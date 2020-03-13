РИАМО - 13 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что необходимо предотвращать распространение фейковых сообщений о поправках в Конституцию, сообщает Газета.ru.

Песков рассчитывает, что органы, которые задействованы в этой сфере, предпримут соответствующие действия.

«Безусловно, этому нужно противодействовать», — отметил он.

По мнению Пескова, эти фейковые сообщения являются информационной диверсией.

Депутаты Госдумы на заседании 11 марта приняли закон о поправке к Конституции РФ, в тот же день Совет Федерации одобрил данный закон. После этого сенаторы направили документ на рассмотрение региональных парламентов. Уже 14 марта Совфед может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах РФ. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести 22 апреля.