РИАМО - 13 мар. Дом культуры ввели в эксплуатацию в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск, на открытии ДК присутствовал глава округа Артур Болотников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Теперь у жителей поселка есть прекрасное здание, в котором дети и взрослые смогут заниматься творчеством. На площади 1,4 тысячи квадратных метров разместились залы хореографии и ритмики, изостудия, музыкальная гостиная и концертный зал», – сказал Болотников.

Центр культурного развития рассчитан на 280 посетителей. Учреждение предназначено для проведения культурно-массовых мероприятий, организации интерактивного культурного досуга и творческого развития. Дом культуры оснащен самым современным оборудованием.

Проект ДК был разработан в расчете на визуальное выделение функциональных блоков: помещений для занятий, зала, коммуникаций, вспомогательных помещений – каждое из них обладает своим типом отделки фасада.

По словам, Болотникова, для любого города, а для небольшого поселка особенно, Дом культуры – это прежде всего объединяющий центр, где собираются жители, обмениваются информацией, проводят мероприятия, где дети развивают свои способности, а взрослые находят занятие по душе. Поэтому открытие ДК в поселке имени Цюрупы является по-настоящему значимым событием.

Всего в Подмосковье в 2020 году введут в эксплуатацию восемь объектов культуры.