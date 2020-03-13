РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мар. На строящихся объектах в городском округе Мытищи за неделю устранили 10 нарушений по предписаниям Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторским составом отдела №4 Главгосстройнадзора региона за неделю на строящихся объектах выявлено 4 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Строительные компании устранили 10 ранее выявленных нарушений.

«На территории городского округа Мытищи за неделю по предписаниям инспекторов устранили 3 нарушения строительных норм и правил, привели в порядок 2 строительные площадки, устранили 2 нарушения порядка ведения исполнительной документации и 3 иных нарушения», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Всего за неделю инспекторским составом ведомства проведено 15 проверок строящихся объектов. На территории городского округа Мытищи в настоящее время под надзором ведомства строится 70 объектов.