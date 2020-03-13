РИАМО - 13 мар. Первые паспорта получили несколько 14-летних жителей городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В концертно-выставочном зале прошла торжественная церемония вручения первого паспорта гражданина Российской Федерации юным жителям городского округа Воскресенск. Ребятам рассказали об истории появления такого важного документа, как паспорт, его силе и значимости», – говорится в сообщении.

Глава округа Артур Болотников совместно с депутатами совета депутатов Владимиром Кондрашовым и Владимиром Башмаковым, а также с почетным гражданином Воскресенска Николаем Гончаровым сказали 14-летним подросткам слова напутствия. Кроме того, они также вручили им цветы и подарки.

В этот день разделить праздник с юными гражданами России пришли самые близкие для них люди – родители и родственники.