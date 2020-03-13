РИАМО – 13 мар. О голосовании по поправкам в Конституцию РФ проинформированы 87% жителей, каждый второй информированный гражданин знает о точной дате проведения голосования, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. Доля информированных россиян растет - за 5 дней с 6 марта выросла на 3 процентных пункта», — говорится в сообщении.

Каждый второй информированный житель (49%) знает точную дату проведения голосования. Во время предыдущего исследования ВЦИОМ точную дату – 22 апреля – назвали только 37% информированных граждан.

О том, что Госдума приняла во втором чтении поправки к Конституции, слышали 75% респондентов. О предложении депутата Госдумы Валентины Терешковой обнулить президентские сроки или снять ограничение по их количеству знают 73% граждан.

Принять участие в голосовании планируют 69% респондентов. 45% твердо уверены в том, что пойдут голосовать. Число тех, кто решил участвовать в голосовании, выросло. В то же время 17% еще не определились со своим решением.

За поправки в Конституцию РФ собираются проголосовать 64% жителей.

Госдума ранее приняла закон о поправке в Конституцию РФ, позже Совет Федерации одобрил этот закон. По итогам рассмотрения парламенты всех регионов страны поддержали изменения в основной закон страны.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести 22 апреля.