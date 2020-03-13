РИАМО - 13 мар. К 2022 году полностью заменят парк вертолетов Московского авиационного центра на более новые модели той же модификации, сообщил в пятницу директор ГКУ «МАЦ» Кирилл Святенко.

«В прошлом году была поставка первого вертолета КА-32А11BC – это новая модификация вертолета КА-32А. <…> Сейчас мы ждем пополнения. Еще один вертолет в конце этого года должны получить. И, соответственно, три наших старых вертолета будут заменены на три новых. Той же серии и модификации. Потому что эта машина идеальная для наших условий», - рассказал журналистам Святенко.

Он также отметил, что полное обновление парка вертолетов МАЦ должно завершиться к 2022 году. К началу предстоящего пожароопасного сезона на дежурство заступит первая из новых машин.

В то же время расширять парк вертолетов в ближайшее время не планируется, так как существующая система реагирования на чрезвычайные ситуации позволяет оперативно решать весь спектр возможных задач.

На сегодняшний день на вооружении МАЦ для тушения пожаров стоят четыре вертолета: три единицы Ка-32А и один Ми-26.

«О расширении парка речь пока не идет, потому что количество вертолетов, той техники, которая используется, напрямую зависит от объема задач, на который она рассчитана. На сегодняшний день, то количество, которое у нас есть, с головой покрывает все возможные сценарии развития негативных событий. Мы в состоянии обеспечить (одновременную – ред.) ликвидацию двух пожаров категории 5. В истории такого не было», - добавил Святенко.