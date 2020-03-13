РИАМО - 13 мар. Юрлицо в подмосковной Кашире оштрафовали на 400 тысяч рублей за неиспользование сельскохозяйственных земель по назначению, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Два участка сельхозназначения площадью 229 и 215 гектаров заросли сорной травой, молодыми ивами и березами. Мероприятия по сохранению плодородности почв собственником не проводились. Владелец земель должен привести участки в порядок до середины августа 2020 года.

«Важно, чтобы земля использовалась по назначению, потому что если человек не использует землю, на ней появляются заросли, свалки, борщевик – все это угроза здоровью людей. В случае с землями сельскохозяйственного назначения неиспользование чревато потерей плодородности, восстановить которую очень трудно. Этого нельзя допускать», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В Подмосковье продолжается работа по контролю за соблюдением земельного законодательства и целевого использования земель. С февраля муниципальные земельные инспекторы начали осмотры и проверки на территории региона.

«Работа земельного контроля в Подмосковье имеет важный аспект – инспекторы выходят на земельные участки с проверкой не для того, чтобы оштрафовать владельца или арендатора, а для того, чтобы навести порядок», – подчеркнула Адигамова.