РИАМО - 13 мар. По прогнозам международных букмекерских контор, российская группа Little Big заняла пятое место в рейтинге потенциальных победителей международного конкурса «Евровидение – 2020», сообщает Газета.ru.

«Little Big находится на пятом месте, шансы на победу российского коллектива оценены в 7%», – отмечается в материале.

Более высокие оценки набрали Болгария и Литва – 11%. За ними с разницей в 1% расположись Швейцария на третьей строчке и Исландия на четвертой. Букмекеры оценили песню Uno, как победную, с котировкой 4,5.

Видео на YouTube с клипом на песню в жанре рок-диско уже набрало 3 миллиона просмотров меньше чем за день. Впервые клип на песню Uno показали в программе «Вечерний Ургант», до этого в сети была лишь часть композиции.

О том, что на «Евровидении» в Роттердаме Россию будет представлять группа Little Big, стало известно 2 марта.

Российская группа Little Big была создана в 2013 года блогером Ильей Прусикиным.

Музыкальный конкурс «Евровидение – 2020» пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.