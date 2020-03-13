РИАМО - 13 мар. Неизвестный украл из подвала многоквартирного дома в деревне Новощапово городского округа Клин надувную лодку и сварочный аппарат у местного жителя, сумма ущерба составила 22 тысячи рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Полиция в результате оперативно-разыскных мероприятий задержала 22-летнего местного жителя.

«В отношении подозреваемого сотрудник Следственного отдела ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.