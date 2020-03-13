РИАМО – 13 мар. Карантин по бешенству животных ввели на территории городского округа Ступино, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (12 марта 2020 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории», – говорится в тексте документа.

Кроме того, запрещается торговля домашними животными, их отлов и вывоз за пределы Ступина.

Бешенство является крайне опасным и даже смертельным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.