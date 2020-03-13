РИАМО - 13 мар. В Красносельском районе столицы на Каланчевской улице из-за повреждения контактной сети произошел сбой в движении трамваев №7 и 50, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Будьте внимательны – маршруты временно изменены. Вместо трамваев ходят автобусы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы на территории столицы.