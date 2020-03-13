РИАМО - 13 мар. Около торгового центра «Перовский» в Москве на женщину упала рекламная вывеска, с незначительными травмами пострадавшая доставлена в одну из больниц города, сообщил РИАМО представитель пресс-службы префектуры Восточного административного округа.

«Рядом с торговым центром «Перовский» на женщину упала рекламная вывеска. Серьезных травм она не получила, сама села в карету скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее на территории Центрального федерального округа, в том числе Москвы и Подмосковья, на пятницу объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.