РИАМО - 13 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о ситуации на нефтяном рынке, из-за которой страна столкнется с бедностью, это лишь его точка зрения, хотя он и является опытным экономистом, сообщает Газета.ru.

«Он (глава Счетной палаты Алексей Кудрин – ред.) выступает со своей точкой зрения. Конечно же, ориентироваться на одну точку зрения нельзя. Надо рассматривать это все в комплексе, в том числе в оценке правительства и статистических ведомств», - сказал Песков.

Он добавил, что прежде, чем делать выводы, нужно понять тренд более детально.

Обвал цен на нефть произошел после развала сделки ОПЕК+.