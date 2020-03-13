РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 мар. Юные жители микрорайона Дружба городского округа Мытищи посетили мультимедийную экскурсию «Культурные Мытищи» в библиотеке №4, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«12 марта в библиотеке №4 состоялась мультимедийная экскурсия «Культурные Мытищи». Гостями мероприятия стали юные жители микрорайона Дружба города Мытищи. Ребята узнали, какие объекты культуры есть в городе, почему театры Мытищ носят такие названия, как возникла картинная галерея, какие выставки там проходят», – говорится в сообщении.

Любознательные дети познакомились с шуточными памятниками дворнику и цветочнице, выяснили, где стоит памятник габровской кошке и где в Мытищах самый большой самовар. Также ведущая виртуальной экскурсии не забыла упомянуть о библиотеках – островках культуры в каждом районе города.