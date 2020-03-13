РИАМО - 13 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что глава государства Владимир Путин не контактировал с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Катосоновым, который нарушил режим самоизоляции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я убежден что Путин не был в контакте с ним (депутатом ЛДПР Сергеем Катасоновым – ред.). Все меры для защиты главы государства принимаются. Президент работает на полную катушку как всегда», - сказал Песков.

Катасонов нарушил карантин и пришел на работу в Госдуму после поездки во Францию. Из-за этого лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в качестве наказания лишить парламентария депутатских полномочий

Недавно стало известно, что коронавирусом Covid-19 заразилась супруга премьера Канады Джастина Трюдо, пока о ее состоянии не сообщалось. У президента Белоруссии Александра Лукашенко выявили подозрение на коронавирус.

Перед этими событиями ходили слухи, что вирусом болен папа римский Франциск, но это оказалось неправдой.

Новый вид коронавируса начал распространяться из китайского горда Ухань в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 5 тысяч человек, свыше 70 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса.