РИАМО - 13 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к журналистам из-за ситуации с коронавирусом и призвал их не посещать Кремль при плохом самочувствии, сообщает Газета.ru.

«Если у вас насморк или кашель, вас знобит, у вас нехорошее самочувствие, это необязательно должно быть связано с коронавирусом. Если просто плохо себя чувствуете, не приходите в Кремль, не принимайте участия в журналистской работе в Кремле», – заявил Песков.

Он добавил, что в работе Кремля нет ограничений, а президент страны Владимир Путин трудится в обычном режиме.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка эпидемии коронавируса COVID-19. На данный момент в мире зафиксировали более 135 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались более 4,9 тысяч человек, свыше 69,6 тысяч пациентов выздоровели. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 34 случая коронавируса.