РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мар. Сотрудники библиотеки городского округа Мытищи познакомили воспитанников детского сада №50 «Зоренька» в деревне Жостово с жизнью земноводных, в частности лягушки, сообщается в Instagram-аккаунте Пироговской библиотеки.

«12 марта сотрудники Пироговской библиотеки приходили в гости к воспитанникам детского сада №50 «Зоренька» в деревне Жостово городского округа Мытищи. Дети познакомились с жизнью земноводных, в частности с лягушкой. Узнали как и где они живут, сколько их видов, чем питаются и как переживают зиму. А затем с огромным интересом слушали сказку Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница», - говорится в сообщении.

Вопросов у ребят было много, всем очень понравилась такая умная и сообразительная лягушка. В завершение встречи ребята рисовали героиню сказки, и многие рисунки стали подарками для библиотеки.