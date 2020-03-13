РИАМО - 13 мар. Сомнолог Алена Максимова рассказала, что необязательно спать восемь часов, чтобы высыпаться, это среднестатистический показатель, а главные враги сна – нарушение режима, переедание и недостаточность физических нагрузок, сообщает Nation News.

«Есть люди короткоспящие, а есть долгоспящие. То есть короткоспящим восемь часов будет слишком много, они высыпаются и за 4-5-6 часов, а долгоспящим этого недостаточно – они могут спать и 10. И не только могут, а им надо. Соответственно среднестатистически получается восемь», - сказала Максимова.

Чтобы выспаться перед важным днем, эксперт советует заняться спортом. Регулярные тренировки могут решить проблемы со сном. Лучше заниматься спортом за пять часов до сна. При физической нагрузке разрушаются гормоны стресса.

13 марта во всем мире отмечается день сна. Всемирный день сна проходит с 2008 года с последнюю пятницу перед днем весеннего равноденствия. Этот день призван привлечь внимание общества к проблеме сна, инициатором проведения выступила Международная ассоциация медицины сна.

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