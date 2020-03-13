РИАМО - 13 мар. В среду, 18 марта, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Союза дачников Подмосковья, первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- Как аномальная зима повлияет на дачный сезон в Подмосковье?

- Как изменится дачное законодательство в 2020 году?

- Сколько дорог к садовым товариществам отремонтируют в 2020 году?

- Как реализуется новый проект «Цифровые СНТ Подмосковья»?

- Сколько СНТ передали свои электрические сети на баланс МОЭСК? Как идет этот процесс?

- Почему дачники заинтересованы в прямом договоре с «Мосэнергосбытом»?

- Как оформить жилой дом и прописаться на даче?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.