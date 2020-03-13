РИАМО - 13 мар. Сильный ветер сохранится в Подмосковье и столице на протяжении всех выходных, образуется снежный покров, высота которого составит 5-10 сантиметров, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

В пятницу в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистых порывов ветра.

«(На выходных – ред.) будет понижение температуры до отрицательного значения. Мало того, даже может восстановиться снежный покров, и высота его будет 5-10 сантиметров, но перед этим будет все: и дождь, и сильный ветер, будет и дождь, переходящий в мокрый снег, и гололедица», - сказал Борщ.

Он отметил, что снег сменит дождь вечером в субботу, 14 марта. В этот же день ожидается и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду.

Пятнадцатого марта снегопад продолжится, а ветер не стихнет.