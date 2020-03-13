РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мар. В пятницу в культурно-досуговом центре «Союз» Люберец пройдет познавательная программа «Дух камня», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня драгоценных камней.

«Сотрудники КДЦ «Союз» проведут для гостей презентацию с элементами лекции о камнях и их свойствах. В конце программы камни можно будет потрогать и узнать легенду о каждом из них. Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Адрес КДЦ «Союз»: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.