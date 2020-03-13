РИАМО - 13 мар. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что песня Uno российской группы Little Big может войти в топ-3 конкурса «Евровидение», Европа в этом году может выбрать в качестве победителя танцевальную песню, какой и является Uno, сообщает Nation News.

«Я пока не слышала песни других конкурсантов, но мне кажется, что это топ-3, а если будет слабый конкурс, то это реальная заявка на успех», - сказала Рудковская.

Продюсер отметила, что песня ей понравилась, но она ожидала чего-то большего. По ее мнению, если в прошлом году победила баллада, то в этом году Европа выберет танцевальную песню.

Клип на песню Uno уже набрал в Сети более миллиона просмотров. Впервые его показали в программе «Вечерний Ургант».

О том, что от России на «Евровидение» 2020 года поедет Little Big, стало известно 2 марта. В этом году «Евровидение» пройдет в Нидерландах, в городе Роттердаме, в мае.

Композиция была написана в январе и не задумывалась как песня для конкурса. Лидер группы Илья Прусикин определяет ее жанр как рок-диско.