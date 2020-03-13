РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Раздельно накопленный мусор из синих контейнеров возле дома на улице Циолковского в Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска написал на портале, что синие контейнеры возле дома №13 по улице Циолковского несколько дней стоят переполненными.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 13 марта вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он принес жителю извинения за доставленные неудобства.