РИАМО - 13 мар. В пятницу в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 61 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержано шесть рейсов, отменено еще три. В Шереметьеве задержали четыре прилета и вылета. В аэропорту Домодедово задержали 32 рейса и 16 отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский, согласно онлайн-табло, задержан один рейс. Отмен не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее в Московском регионе из-за сильных порывов ветра до 25 метров в секунду объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы на территории столицы и области.