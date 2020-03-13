РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Администрация Балашихи планирует расселить жильцов трех аварийных домов на Зеленой улице в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», говорится в документах, подписанных главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Изменения в постановления администрации муниципалитета от 24 декабря 2018 года и от 15 апреля 2019 года «О признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу» были внесены 11 марта текущего года.

«Управлению строительного комплекса администрации городского округа Балашиха подготовить необходимую документацию для включения жилых домов №№ 5,7, 14 по улице Зеленая Балашихи в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и обеспечить ее реализацию в срок до 31 декабря 2020 года», – говорится в документе.

Как добавляется в материале, общественной комиссией по жилищным вопросам администрации Балашихи после поступления жилых помещений в муниципальную собственность в рамках реализации указанной программы, будет рассмотрен вопрос о заключении соответствующих договоров социального найма с гражданами, руководствуясь жилищным кодексом Российской Федерации.