РИАМО - 13 мар. Неизвестные похитили высоковольтный кабель в деревне Большие Жеребцы городского округа Щелково, сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 35-летнего ранее судимого местного жителя и 24-летнего жителя Воронежской области.

«Сотрудник следственного управления возбудил уголовное дело по признакам преступления в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщается на сайте.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В данный момент подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации.