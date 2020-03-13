РИАМО - 13 мар. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жилищно-коммунальный комплекс Подмосковья перешел в режим повышенной готовности из-за «оранжевого» уровня опасности в регионе, объявленного из-за порывов ветра в 18-25 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

«Аварийно-восстановительные бригады выехали на плановые работы, вся необходимая спецтехника готова к ликвидации возможных технологических нарушений из-за погодных условий региона», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Во время штормового предупреждения повышенное внимание уделили вывозу твердых коммунальных отходов на территории Московской области. Несмотря на усиление ветра, график вывоза отходов исполняется в штатном режиме. Региональные операторы подготовили резервную технику и экипажи.

В случае внештатных ситуаций жители могут обратиться в муниципальные единые диспетчерские службы через систему «Добродел» или по телефонам горячих линий региональных операторов. Контактную информацию можно найти на сайтах администраций муниципальных образований.

Ранее в Московском регионе объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы достигают 18-25 метров в секунду. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы. Автомобилистам не рекомендуют оставлять машины вблизи деревьев или крупных конструкций.