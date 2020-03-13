РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мар. Почти 8 тысяч жилых и нежилых строений зарегистрировали в садовых товариществах подмосковного Красногорска за последние три года, сообщается на официальном сайте министерства имущественных отношений Московской области.

В администрации горокруга Красногорск в пятницу состоялась встреча представителей министерства, МособлБТИ, союза дачников Подмосковья и администрации муниципалитета с садоводами и дачниками. Подобная встреча в этот же день прошла Одинцове, а в Химках состоится в 17:00.

«В этих городских округах насчитывается свыше 700 СНТ, которые объединяют порядка 60 тысяч садоводов и дачников. За три года, которые длится информационная кампания в Подмосковье, в городском округе Одинцово зарегистрировали почти 40 тысяч объектов недвижимости, в Красногорске – почти 8 тысяч, а в Химках – около 2,3 тысячи. Еще более 14 тысяч объектов остаются незарегистрированными», - говорится в сообщении.

На следующей неделе запланированы встречи с садоводами в городских округах Мытищи, Королев и Ивантеевка.

«Мы проводим встречи с представителями СНТ в муниципалитетах уже не первый год, чтобы рассказать людям об изменениях в законодательстве, выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются. «Дачная амнистия» длилась 13 лет, но не все успели оформить имущество. Задача представителей власти – помочь до 1 марта 2021 года», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.