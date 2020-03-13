РИАМО - 13 мар. Российская телеведущая Ксения Собчак выложила в своем Instagram-аккаунте снимок, где на ней надета бежевая кофта, на которой изображены крестики в виде пластырей на груди, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Сети Собчак известна как любительница высокой моды, однако последний ее образ совсем не оценили подписчики, отметив, что кофта неприличная.

«Наконец-таки и писатель Иосиф Бродский сгодился и не под фото с задумчивым взглядом вдаль на закат: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!» — написала Собчак в комментарии под фотографией.

На фотографии телеведущая предстает в водолазке с необычным принтом – в виде крестов на груди. Поклонники не оценили кофту, а также добавили, что у Собчак «куда-то пропали брови».

Судя по надписи, это еще одна ирония телеведущей над эпидемией коронавируса. Ранее она вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым пошутила по поводу того, что от заболевания очень хорошо помогает массаж.