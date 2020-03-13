РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 мар. В городском округе Домодедово привлекли к административной ответственности водителей, сбросивших около 200 кубометров отходов вблизи деревни Камкино, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Ночью 11 марта недалеко от деревни Камкино был произведен сброс около 200 кубометров отходов. Сброс еще 100 кубометров удалось предотвратить, благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили о подозрительной грузовой технике на грунтовой дороге. Водителей четырех самосвалов задержали сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья совместно с полицейскими. Технику доставили на муниципальную штрафстоянку.

«Водители транспортных средств, с которых был произведен несанкционированный сброс мусора, привлечены Госадмтехнадзором к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время уполномоченными органами проводятся мероприятия по оценке причиненного экологического ущерба», - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле Госадмтехнадзора и общественников.