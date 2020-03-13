РИАМО - 13 мар. Московские следователи проведут доследственную проверку по факту смерти мужчины по улице 1-я Мясниковская, где на его машину упало дерево, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Ранее на 1-й Мясниковской улице на движущийся автомобиль Mazda упало дерево, после чего автомобиль проехал еще метров 100 и совершил столкновение еще с двумя припаркованными транспортными средствами. Водитель погиб.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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