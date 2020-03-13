РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. В Московском областном онкологическом диспансере, расположенном в Балашихе, 27 марта проведут итоговую конференцию для ведущих специалистов-онкологов и лучевых терапевтов Подмосковья, мероприятие начнется в 11:00, сообщается на официальном сайте медучреждения.

Цель мероприятия, которое организует московский областной онкодиспансер при поддержке министерства здравоохранения региона, - повышение качества оказания специализированной помощи больным онкологического профиля, в том числе улучшения организации статистического учета и отчетности по онкологии.

«Она (конференция - ред.) предназначена для заведующих и врачей-онкологов первичных онкологических отделений/кабинетов, заведующих стационарными онкологическими отделениями, врачей-статистиков, радиотерапевтов, хирургов, гинекологов, урологов, проктологов, гематологов и других специалистов первичного звена», - говорится в сообщении.

В программе конференции заслушают доклады на темы: «Основные показатели онкологической помощи населению Московской области за 2019 год», «Подведение итогов годового отчета. Рекомендации по организации статистического учета и отчетности по онкологии», «Совершенствование системы маршрутизации онкологических больных в Московском регионе».

В конференции примет участие член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный онколог Андрей Костин.

Конференция пройдет с 11:00 до 15:00 по адресу: Балашиха, улица Карбышева, дом №6, 4-й этаж, конференц–зал нового хирургического корпуса онкодиспансера.