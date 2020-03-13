РИАМО - 13 мар. В Московском регионе раскрыли этническую группировку, которая занималась массовом изготовлением и сбытом поддельных документов с целью организации незаконного въезда и пребывания на территории региона мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области.

«Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с ГУТ МВД России вскрыта и пресечена противоправная деятельность этнической организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации и уроженцев стран Среднеазиатского региона», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали семь человек, которых подозревают в организации незаконного пребывания более 1 тысячи иностранных граждан на территории России. Было выявлено три «лаборатории» преступников со всем оборудованием, образцами печатей и бланков.

«Изъяты поддельные миграционные документы, печати и штампы для проставления в национальные паспорта иностранцев отметок о пересечении Государственной границы Российской Федерации», - отмечается в материале.

Общий доход преступной группировки за 2019 год составил более 10 миллиона рублей. Расследование продолжается.