РИАМО - 13 мар. Подмосковные правоохранители задержали 66-летнего сотрудника скорой помощи, который насиловал свою дочь в течение 11 лет, сообщает kp.ru.

Заявление в полицию написала мать девочки, когда впервые узнала о случившемся.

«Она рассказала, что мужчина начал издеваться над ребенком, когда ей едва исполнилось семь лет», - говорится в материале.

С этого возраста насилие совершалось постоянно даже после развода. Девочка жила с матерью, но часто встречалась с отцом в его квартире.

По данным от источника в правоохранительных органах, родители девочки являются фельдшерами скорой помощи. Пострадавшей уже исполнилось 17 лет, она выпускница 11 класса.

Отец девочки задержан и доставлен в отдел полиции.

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