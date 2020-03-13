РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мар. 54 экскурсии в подразделения Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона провели в 2019 году, сообщил в интервью «РИАМО в Мытищах» замначальника 18-го Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, подполковник внутренней службы Михаил Маркин.

«В течение года в пожарно-спасательных подразделениях провели 54 экскурсии для ознакомления школьников с профессией пожарного, с условиями труда и быта в пожарных подразделениях. Также прошли показы специальной техники – как в самом городе, так и в сельской местности. Все это делается для популяризации работы пожарных и привлечения внимания граждан к важности соблюдения требований пожарной безопасности», - сказал Маркин.

Он отметил, что в ушедшем году силами пожарно-спасательного гарнизона в учебных заведениях проводились открытые уроки, приуроченные к празднованию Дня гражданской обороны, Дня пожарной охраны, Дня спасателя.

«В новогодние праздники и на День защитника Отечества на центральном катке возле ДК «Яуза» состоялись флешмобы «Пожарные покатушки на коньках». Прошли танцы на льду с пожарными и ростовыми куклами, катание на квадроциклах, показ специальной техники, а гостей ждал горячий обед из полевой кухни», - добавил подполковник.

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