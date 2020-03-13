РИАМО - 13 мар. Подмосковным автомобилистам напомнили о соблюдении осторожности за рулем из-за перепада температур, дождя и снега, говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Московской области.

Ранее в Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы достигают 18-25 метров в секунду. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы. Кроме того, на выходных ожидаются заморозки, гололедица, снег и дождь.

«Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», — говорится в сообщении.

Водителям следует быть особенно осторожными на эстакадах, мостах и путепроводах, так как там чаще всего образовывается наледь. Ледяной накат также появляется у остановок общественного транспорта, во дворах и на перекрестках.

Пешеходов также призвали быть особенно осторожными при переходе проезжей части, так как на скользкой дороге остановочный путь автомобиля увеличивается. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы.

Личный состав Госавтоинспекции Подмосковья будет помогать водителям, обеспечивать беспрепятственный проезд спецтехники дорожных служб.

Если водитель попадет в ДТП или другую нештатную ситуацию, ему нужно позвонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью по номеру 8-495-688-81-71 или набрать «112». Сотрудники Госавтоинспекции обязательно придут на помощь автомобилисту.