РИАМО - 13 мар. Началась разработка строительной площадки будущего инфекционного центра в новой Москве по сдерживанию эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Сейчас специалисты приступили уже к строительству подъездных дорог к будущему медицинскому учреждению. Завершаются необходимые геологические изыскания и проработка документации. Сейчас оперативный штаб строительства работает в круглосуточно.

«Одна из первоочередных задач в настоящий момент – обеспечить территорию инфекционного центра всеми необходимыми коммуникациями. Всего в рамках проекта предстоит проложить порядка 10 километров инженерных сетей», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Центр разместится на площади 43 гектара. Там расположат приемное отделение, лечебный блок, реанимацию, лабораторию, диагностический блок, детское, операционное и (на случай необходимости) родильное отделения. Медицинское учреждение оборудуют самым современным оборудованием.

«Проект инфекционного центра во многом уникален. Однако мы учли имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт наших коллег из Китая», – подчеркнул Бочкарев.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. Всего в мире заражено свыше 128 000 человек, более 4700 скончались. Самая сложная обстановка наблюдается в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии. В России зафиксировано 34 случая.

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