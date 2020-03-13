РИАМО - 13 мар. Начальника отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по столице Сергея Гладышева уволили после того, как полицейские УВД по СЗАО сделали фото на фоне трупов в морге, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее начальник уголовного розыска ОВД «Щукино» Вячеслав Горнеев и его подчиненная Татьяна Пурышева сделали селфи в морге на фоне тел умерших людей. По результатам служебной проверки полицейских уволили, а ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по СЗАО привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, майор полиции Сергей Гладышев освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

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