РИАМО - 13 мар. На востоке столицы водитель автомобиля Mazda погиб после того, как на него упало дерево, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В пятницу в столице объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Шквалистые порывы ветра усиливаются до 25 метров в секунду. Также до вечера пятницы действует «оранжевый» уровень погодной опасности.

«В 11:00 на 1-й Мясниковской улице в районе дома 16 на движущийся автомобиль Mazda упало дерево, после чего автомобиль проехал еще метров 100 и совершил столкновение еще с двумя припаркованными транспортными средствами. В результате ДТП водитель Mazda погиб, но обстоятельства и факты смерти будут устанавливаться», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также все обстоятельства дорожной аварии будут выясняться.

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