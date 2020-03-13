РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 мар. Сертификаты на получение земельных участков в пятницу получили 13 многодетных семей из Щелкова, сообщила заместитель главы администрации городского округа Щелково Елена Суслина.

Торжественное вручение сертификатов проходило в Щелкове в Центральном Дворце культуры. Все участки предоставленные этим многодетным семьям расположены вблизи деревни Малые Петрищи.

«Крепкая семья всегда являлась надежной опорой общества. Поэтому государство старается помочь многодетным семьям. В Подмосковье и в городском округе Щелково постоянно ведется большая работа по наделению многодетных семей земельными участками. В дальнейшем эта работа будет продолжена», - сказала Суслина.

В 2020 году еще 33 многодетные семьи из городского округа Щелково получат сертификаты на получение земельных участков.