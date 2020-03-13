РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 14-летнего подростка в Подольске, по предварительным данным, он отравился, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

11 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги в городе Подольске без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 14-летнего подростка.

«По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что тело мальчика обнаружил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи. Приехавшие медики констатировали его смерть», - говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению эксперта, смерть школьника наступила в результате отравления неустановленным веществом.

При проведении осмотра места происшествия обнаружен и изъят баллон освежителя воздуха. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Устанавливаются все очевидцы, проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.