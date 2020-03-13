Официально День святого Патрика, посвященный главному святому Ирландии, по всему миру отмечают 17 марта. В Москве празднования уже начались – в рамках фестиваля ирландской культуры “Irish Week” мероприятия, посвященные культуре страны, продлятся с 11 по 22 марта. О самых интересных событиях, приуроченных к дате, читайте в гиде РИАМО.

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Фестиваль ирландского кино

пресс-служба фестиваля Irish Week

Одно из самых масштабных мероприятий, организованных ко дню Святого Патрика в рамках фестиваля «Неделя Ирландии» в Москве – фестиваль ирландского кино, который пройдет с 11 по 22 марта в киноцентре КАРО 11 Октябрь. Гости смогут посмотреть новинки ирландского проката, а также насладиться редкими картинами. Показы пройдут на языке оригинала с субтитрами. Также запланированы встречи и дискуссии с актерами и режиссерами. С расписанием показов можно ознакомиться на странице мероприятия.

Где: КАРО 11 Октябрь, ул. Новый Арбат, д.24

Когда: с 11 по 22 марта

Сайт: https://karofilm.ru/art?&event=124

Главный фолк-фестиваль и средневековая ярмарка

На целый день окунуться в атмосферу Ирландии можно на юбилейном двадцатом фолк-фестивале «День и ночь Святого Патрика». В субботу 14 марта с 15:00 и до полуночи на сцене клуба «Известия Hall» будут выступать оркестр волынщиков и барабанщиков, Конор Мюррей и The Clover Rovers, Frank McGuire Trio и другие фолк-группы, а также ирландские танцевальные коллективы. Закупиться ирландскими сувенирами можно будет на средневековой ярмарке, а сделать атмосферные фотографии в специально подготовленной фотозоне.

Где: Известия Hall, Пушкинская площадь, д.6

Когда: 14 марта в 15:00

Сайт: https://izvestiya-hall.ru/concerts/events/3_den_i_noch_svyatogo_patrika/

Стоимость: от 1 100 до 2 750 рублей

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Аутентичные ирландские пабы

официальное сообщество The Tipsy Pub в социальной сети "ВКонтакте"

По-своему уникальное место – «Lion’s Head Pub» на Мясницкой. Внутри паб выглядит как настоящая дублинская улица с балконами, окнами с резными ставнями и цветами. Здесь есть свой клуб и даже библиотека. Гостей порадует внушительное меню с полусотней сортов пива. С 14 по 17 марта здесь действуют «клеверные дни», когда за заказ можно получить подарок: носки за два стакана Jameson и секретные подарки за три бокала Guinness.

Похожие акции с сюрпризами и подарками действуют и в некоторых других пабах Москвы, например, «The Tipsy Pub» и «O’Donoghue’s Pub». В последнем 14 марта разыграют суперприз – сертификат в любой паб сети на 10 000 рублей за самый аутентичный наряд.

Где: «Lion’s Head Pub» ул. Мясницкая, д.15; «O’Donoghue’sPub» ул. Пятницкая, д.29; «The Tipsy Pub» ул. Сущевская, д.9

Сайты: https://lhpub.ru/, http://odpub.ru/, https://tipsypub.ru/

Когда: с 14 по 17 марта

Дегустация ирландского виски

Виски-отель «Вояджер» устраивает в честь праздника сразу два мероприятия: 14 марта состоится вечеринка «По обеим сторонам Атлантики», посвященная культуре ирландцев, проживающих в Северной Америке. В программе – дегустация виски и вина, викторина и концерт ирландской музыки. В этот же день можно будет попробовать ирландские блюда.

А уже через несколько дней, 17 марта, здесь же состоится дегустация четырех сортов односолодового ирландского виски.

Где: Отель «Voyager», Дербеневская наб.,д. 7, стр. 21

Когда: 14 марта в 17:30; 17 марта в 19:30

Сайт: https://www.instagram.com/bonvoyager.whisky.hotel/

Стоимость: 14 марта вход свободный, 17 марта – 1 500 рублей (бронирование столиков по телефону +7 (495) 633-29-49)

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Песочное шоу

День Святого Патрика не обязательно праздновать в пабах и на шумных вечеринках – можно сделать это по-семейному, взяв с собой детей на песочное шоу «Мифы и легенды удивительной Ирландии». Посмотрев сказку, маленькие и большие зрители узнают о природе и волшебных существах Ирландии, легендах и сказаниях зеленого острова, погрузятся в атмосферу старинной сказочной страны зеленых холмов, полной духов и магических существ.

Где: Центральный дом журналиста, Никитский бул., д.8а

Когда: 15 марта в 15:00

Сайт: http://domjour.ru/

Стоимость: от 500 от 1 000 рулей

Концерт ирландской музыки для детей

Еще одно событие, на этот раз организованное специально для детей – концерт фолк-группы Blind Harper, подготовившей интерактивный концерт. Участники коллектива расскажут, из каких инструментов рождается ирландская музыка, сыграют ее и дадут детям возможность прикоснуться к волынке, ирландским флейтам, бойрану и другим редким и необычным инструментам.

Где: Центральный дом журналиста, Никитский бул., д.8а

Когда: 15 марта в 17:00

Сайт: http://domjour.ru/

Стоимость: от 500 до 1 000 рублей

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Спектакль «Палачи» в пабе-театре

сайт паба The Abbey Players

В ирландском пабе «The Abbey Players» можно за один вечер убить двух зайцев – выпить ирландского пива и посмотреть спектакль «Палачи» по пьесе режиссера Мартина МакДона («Залечь на дно в Брюгге», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»). Гостей ждет черная комедия о бывшем палаче, открывшем свой паб после отмены смертной казни в Великобритании. Создатели «The Abbey Players» вдохновлялись атмосферой Национального ирландского театра «Abbey» в Дублине.

Где: The Abbey Players Pub, ул. Новый Арбат, д.5

Когда: 19 марта, 20:00 (есть и другие даты)

Сайт: https://abbeyplayerstheatre.ru/

Стоимость: 1 500 рублей

Фестиваль ирландских танцев

Главное танцевальное событие «Недели Ирландии» – шоу «St Patrick’s Dance Parade», которое состоится в этом году в Центральном Доме Журналиста. В рамках мероприятия зрители получат возможность увидеть, насколько разнообразными могут быть ирландские танцы. За музыкальное сопровождение отвечает группа Lost Temple Brothers, за танцевальную часть – коллективы Ars Longa, Iridan, Celtic Wind, Folkdance, Veresk и другие.

Где: Центральный Дом Журналиста, Никитский бул., д.8а

Когда: 21 марта в 18:00

Сайт: http://domjour.ru/

Стоимость: от 800 до 2 000 рублей

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Концерт-беседа ко дню святого Патрика

Если вы любите лекции и другие образовательные мероприятия – есть смысл заглянуть 22 марта вечером в клуб «Вермель» на концерт-беседу Юрия Андрейчука и группы Воинство Сидов. Здесь можно будет одновременно отдохнуть и просветиться – участники группы не только отыграют сет ирландской музыки, но и расскажут историю самого святого Патрика, а также о легендах, связанных с его именем.

Где: клуб «Вермель», Раушская набережная, д. 4

Когда: 22 марта в 19:00

Сайт: http://vermel.ru/

Стоимость: 500 рублей

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