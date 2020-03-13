РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 мар. Заключение о соответствии требованиям проектной документации выдано жилому дому №5 в составе ЖК «Облака» в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Объект возведен на территории ЖК «Облака», который находится на улице Инициативная.

«После получения ЗОС застройщик готовит пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал начальник надзорного ведомства региона Артур Гарибян.

Общая площадь 5-секционного дома переменной этажности (14-25 этажей) составляет более 70 тысяч квадратных метров. К заселению готовы 1020 квартир жилой площадью 40 тысяч квадратных метров. Пристроенная 18-этажная секция площадью 5 тысяч квадратных метров предназначена для размещения офисов.

Застройщик ООО «Искона» стал первым, кто установил оборудование новой системы этажного оповещения при строительстве многоквартирного дома. Система уже проинспектирована представителями МЧС, и в случае возникновения стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации оперативно оповестит жителей об опасности.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.