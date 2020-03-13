РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В подмосковном Подольске упавшие из-за сильного ветра деревья повредили два припаркованных автомобиля, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске на улице Свердлова возле дома №52 от сильного ветра упало дерево прямо на автомобиль и повредило его. Также упавшее дерево зацепило стоявший на улице Филлипова возле дома №8 автомобиль», - сказал свидетель.

По его словам, людей рядом не было, никто не пострадал.

Ранее на территории Москвы и Подмосковья объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Порывы достигают 18-25 метров в секунду. «Оранжевый» уровень погодной опасности действует до 21:00 пятницы. Автомобилистам не рекомендуют оставлять машины вблизи деревьев или крупных конструкций.