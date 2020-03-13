РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поблагодарил ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Балашихи, полковника в отставке Дмитрия Старых за патриотическую работу с молодежью округа, а также вручил ему подарок от регионального парламента к 75-летию Великой Победы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов навестил фронтовика, который с 2002 года живет в Железнодорожном, является членом президиума Городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и курирует направление по патриотическому воспитанию молодежи. На его счету более 100 встреч с ребятами в школах и детских садах Балашихи.

«Вместе с депутатами совета депутатов Балашихи мы планируем навестить всех ветеранов городского округа. В ходе таких встреч мы, прежде всего, узнаем, какая помощь нужна нашим героям. Надо отметить, что у всех ветеранов, кого мы уже посетили, несмотря на преклонный возраст и ранения, настроение боевое», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил ветерана за его патриотическую работу с молодежью в муниципалитете, пожелал ему доброго здоровья и передал подарок от Мособлдумы к 75-летию празднования Великой Победы.

Старых показал депутату фотоальбомы, рассказал о своей военной службе. Также продемонстрировал свою первую и самую дорогую солдатскую медаль «За боевые заслуги», которую он получил после ранения под Могилевом, который они освобождали от фашистов.

Дмитрий Старых родился в 1926 году в Новосибирской области. Бал награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги» и 28 медалями Советского Союза. После войны остался служить. В 1951 году был направлен в Главспецстрой на строительство оборонительного щита вокруг Москвы, где прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника треста. Служил там, где возводили военные объекты - в Подольске, Загорске, уволился в запас в 1981 году.