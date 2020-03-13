РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поблагодарил ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Балашихи, полковника в отставке Дмитрия Старых за патриотическую работу с молодежью округа, а также вручил ему подарок от регионального парламента к 75-летию Великой Победы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.
В пятницу Ефимов навестил фронтовика, который с 2002 года живет в Железнодорожном, является членом президиума Городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и курирует направление по патриотическому воспитанию молодежи. На его счету более 100 встреч с ребятами в школах и детских садах Балашихи.
Он поблагодарил ветерана за его патриотическую работу с молодежью в муниципалитете, пожелал ему доброго здоровья и передал подарок от Мособлдумы к 75-летию празднования Великой Победы.
Старых показал депутату фотоальбомы, рассказал о своей военной службе. Также продемонстрировал свою первую и самую дорогую солдатскую медаль «За боевые заслуги», которую он получил после ранения под Могилевом, который они освобождали от фашистов.
Дмитрий Старых родился в 1926 году в Новосибирской области. Бал награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги» и 28 медалями Советского Союза. После войны остался служить. В 1951 году был направлен в Главспецстрой на строительство оборонительного щита вокруг Москвы, где прошел все должности от командира взвода до заместителя начальника треста. Служил там, где возводили военные объекты - в Подольске, Загорске, уволился в запас в 1981 году.
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